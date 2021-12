Näiteks kasside olukord on Eestis väga halb

Tõnu Trubetsky FOTO: Erakogu

Tarkust rõhutav uusaastakõne on Karise akadeemilisele taustale lisaks ugandilikult maavillane, niiöelda talupojatarkus, leiab Tõnu Trubetsky.

Presidendi uusaastakõnet kommenteerida on ilmselgelt veidi keeruline ülesanne. Kuna selle eesmärk on lihtsalt head uut aastat soovida ning seejuures öelda ka midagi mõistlikku.

Siiski võib neid mõtteid kuulata ning mõtiskleda nende üle ka tavalisel argipäeval, järgnevatel kuudel, sest elu pandeemiapiirangute keskel ja närvilises poliitõhkkonnas on unenäoline ja mõneti väsitav. Ehk annab see ka veidi lootust ja indu oma eluga edasi minna mistahes elualal tegutsedes või päris hädas olles.

Pandeemiapiirangute suhtes oleme loodetavasti juba lõpusirgel ja elu hakkab normaalsemaks minema. Paljude jaoks on teema juba end ammendanud ja soovitakse lihtsalt eluga edasi minna, nii või naa, immuunsena kõige suhtes.

Kliimamuutusest oleks võinud olla paar rida – sellest on mõjutatud juba paljud: põllumehed, loomakasvatajad ja metsaomanikud, suvekuumuse käes kannatavad vanainimesed, ja loomariik.

Näiteks kasside olukord on Eestis väga halb. Kassi pidamine ei maksa midagi. Kasse pole vaja steriliseerida ega kiibistada, eriti kui neid toas kinni hoitakse. See on kassi-äri-firmade propaganda. Ammugi mitte neil küüsi lõigata – see on loomapiinamine. Ei ole mingit arukat põhjendust, miks kassid ei võiks vabalt õues elada ja liikuda, nagu Kreekas, Indias, Türgis ...

Ainsaks ohuks kassidele ja loomadele üldse on teadagi inimesed. President võiks üritada muuta loomapidamise harjumusi ning suhtumist loomadesse.

Oma elukorraldusega me eriti ei hooli, mis järeltulevatest põlvedest saab. Oleks veel väga palju ära teha selles vallas. Eestis on vähe inimesi, mis on väga hea ning Euroopas unikaalne, aga meie ökoloogiline jalajälg on väga suur.

Energiakriis on samuti kollitamas. Sellest oleks kindlasti paljud tahtnud midagi kuulda.

Ehk siis kokkuvõttes jäi teemade ring veidi kitsaks. Kokkuvõttes aga võib rahule jääda, kuna see on ju lihtsalt uusaastakõne. Tarkus on tarviline vara, sellega jõuame kindlasti kaugele ...

Äkki võikski meil olla ainult president või veel parem – kuningas. Tavapoliitikuid poleks võib-olla vajagi.

Head uut 2022. aastat!