Meil on ainult üks Eesti; ei ole mingit esimest ja teist Eestit

Els Heinsalu FOTO: Pm

Postimehe küsimusele «Millise mulje presidendi uusaastakõne jättis ja mis Teid selles kõige rohkem kõnetas?» vastab Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur, füüsik Els Heinsalu.

Suur osa president Alar Karise aastavahetuse pöördumisest räägib tarkusest ja haridusest. Tõdemuseni, et mis iganes on ühiskonnas probleemiks, on lahenduseks alati haridus, ja veelgi täpsemalt tarkus, jõudsid aastalõpu arutluse käigus ühiselt ka Viljar Arakas, Raul Rebane ja Tõnu Õnnepalu. Nagu ütles Rebane, meil tuleb targem olla ja investeerida haridusse kõikidel erinevatel tasemetel; ka kõrghariduse tasemel, tuletab president meelde.

Kui nii erinevate elualade esindajad on samal arvamusel, et meil on vaja tark olla, et meil on vaja tarka ja haritud rahvast, ilmselt siis see ongi see arusaam, mille möödunud aasta on meile andnud ning teadmine ja eesmärk millega uude aastasse ja edasi minna, nii indiviidide kui ka riigina.

Arusaam, et minul on seda teist inimest enda kõrval vaja, olenemata sellest, mis tööd ta teeb või kui haritud ta on, õpetab meid üksteisesse suurema lugupidamisega suhtuma, üksteist hindama.

Anu Raud on ütelnud, et on olemas südametarkus, elutarkus ja raamatutarkus. Me vajame neid kõiki. Turbulentsetes aegades võib-olla rohkem elutarkust ja südametarkust; rohkem armastust ja ühte hoidmist.

Meil on ainult üks Eesti; ei ole mingit esimest ja teist Eestit. Ja presidendi mõte, et meie hakkamasaamise loos on koht igal Eesti inimesel, peaks meil meeles püsima igal hetkel. Arusaam, et minul on seda teist inimest enda kõrval vaja, olenemata sellest, mis tööd ta teeb või kui haritud ta on, õpetab meid üksteisesse suurema lugupidamisega suhtuma, üksteist hindama. Annab meile tarkust kuulata ja rahulikult vastata ka neile, kes on teisel arvamusel. Sellest tarkusest on meil viimase aasta kahe jooksul kahjuks päris kõvasti puudu jäänud.