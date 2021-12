Presidendi sõrmesuunis: poliitikud, rahastage kõrgharidust!

Toomas Kiho FOTO: Kristjan Teedema

«Riigipea aastavahetuskõne on raske kõnežanr. Sa räägid kogu rahvale — ja Karise puhul veel esimest korda —, kui mitte keegi õieti ei kuula sind peale mõne valvepolitoloogi ja diplomaatilise korpuse, kui veidi utreerida,» leiab Lennart Meri endine nõunik Toomas Kiho.

«Samas otsitakse ometi sellest kõnest välis- või sisepoliitilisi hinnanguid, osutusi kõigile ühiskonna valupunktidele, visiooni jne. Kolme minuti sees ei saa neile kõikidele vastu tulla. Samas on see sinu esimene kõne kogu rahvale, ja seetõttu on siin ikkagi vihjed sinu stiili ja tulevikukõnepunktide aimamiseks.»

*

KÕNE: PRESIDENT-POEET. Aga mitte ainult. Kuigi esmapilgul vägagi poeetiline — alliteratisoonirohke ja alliksaarepärane — annab riigipea oma kõne sugestiivses algriimis ja -rütmis ometi selgituse, mida temalt ametisse astumisest peale oodatud on. Tark rahvas — tees, millega prsident oktoobris ametisse astus, — selle määratluse me kõne teises pooles saame.

Kes ootab presidendilt mõnd õpetussõna või sõrmesuunist poliitikutele, ka see leiab siit selle: poliitikud, rahastage kõrgharidust!

Kõnest saame igatahes kindluse, et riigipea targa rahva teemat oma südames kannab ja sellele päriselt tähelepanu tahab pöörata. Küllap see meie ainus võimalus ongi: olla haritud ja tark rahvas, kõlagu see esmakuulmisel pealgi õõnsalt, kui meie raamaturiiuleis troonib esoteerika ja tänavatel (liiklus)raev. Aga me ei saa ju kehvemad olla 150-aasta tagustest idealistidest, kes Eesti Kirjameeste Seltsiks kokku tulid.

Peale otsese poeetika — nauditagu seda! — ja utilitaarsuse leidub kõnes ridu, mis kavalasti ja targalt toetavad mõndki paleust, mis meie ühiskonna viimaste aastate vaevusi leevendada võtavad, nt kõnerida «mõistsime, õigemini paljud meist mõistsid, et teadust usaldades saame parema...», see on tegelikult kõiki kuulajaid kaasa tõmbav võte, efektne meetod ühiskonna «kokku õmblemiseks».

Kõne puudutab meid kõiki, samas on esiletõsted «poliitkorrektsed»: kõik kolm nimepidi nimetatut on naised, üks neist vene nimegagi.

Pangem tähele, et presidendi tõmmatud kolm kiirt: Valgast Narvani, Sõrvest Varnjani, Ristnast Piusani kipuvad salaja ristuma just Puhjas, presidendi kodus — tema südames, ja see annab meie rahvale lootust.