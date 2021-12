Merike Jürilo, Üllar Lanno, Martin Kadai, Ester Öpik – juhtivad terviseametnikud, kelle pandeemia on ametist välja söönud, kuid on ka üks pandeemia algusest ametis olnu, kes pole kuhugi kadunud. Tema on Mari-Anne Härma, terviseameti peadirektori kohusetäitja. Pärast neid aastaid mõtleme kõik kindlasti, kes üldse tahab terviseameti peadirektoriks saada. Ja näemegi siin olukorda, kus Tanel Kiik (KE) on Härmat küll moosinud, et temast võiks järgmine peadirektor saada, aga ei, ta on sellest keeldunud. Õige ka, Härma on ju see inimene, kes nägi Lanno tõuse ja mõõnu kõrvalt.