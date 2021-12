«Õnne 13» oleks kõige vaadatum seriaal Eestis, kui see kirjeldaks Narva poliitelu. Aga mitte seda, mis oli mõni aasta tagasi. Ikka seda, kui Katri Raik sinna läks, sest siis algas uus epohh. Katri Raik astus võitlusse ainujõuga Narvas – Keskerakonnaga.

Ta alustas väikeste muutustega: lasteaedades ei pea olema direktoril mitu kohusetäitjat, eriti kui nad kõik on sugulased. Ei pea olema juhte, kes on seal juba üle kümne aasta olnud. Aga see ärritab. Keda ei ärrita muutused? Kõiki ärritavad. Ja nii sai Narvas alguse oma poliitseebiooper.