Kindlasti paljud inimesed guugeldasid kiirelt, kui Liina Kersnast sai minister: «Kas ta on Vahur Kersnaga kuidagi seotud?» Poliitikahuvilistele ja ajakirjanikele ei jäänud aga märkamata, et lisaks sellele, et Liina Kersna sai koha peaminister Kaja Kallase (RE) kõrval, oli ta ka endise peaministri Andrus Ansipi (RE) nõunik. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna on ise öelnud, et nii Vahur Kersna kui ka Andrus Ansip olid need inimesed, kes on tema saatust muutnud.