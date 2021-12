EKRE esimees Martin Helme. FOTO: Mihkel Maripuu

Pealkiri võib kõlada õrritava provokatsioonina. Tegelikult oleks selle nõnda tajumine pisut lihtsakoeline tõlgendus.

Demokraatia ajaloos on erakondadele meeldinud end määratleda konkreetsete ideoloogiatega. Ja see on igati mõistetav: ühiskond kipub kas alateadlikult või selgesõnaliselt kalduma lihtsustatud maailmakäsitluste poole. Nii võtab avalikkus erakondade enesemääratluse avasüli ja tunnustavalt kaasa noogutades vastu. Näiteks Eesti 200 ja Vabaerakond, kel on maailmavaatelise enesemääratlusega raskusi tekkinud, on teeninud ka vastavat kriitikat.

Aga kujutlus ideoloogiatest kui millestki, mis on paindumatu ja muutmatute piiridega, on pettekujutelm. Näiteid on läbi ajaloo tohutult. Mainiks praegu vaid, et orjandusele panid USAs lõpu vabariiklased, mitte demokraadid.

Aga 2021. aastal Eestis on kõnekaim Martin Helme (EKRE) juhtum. Jätame kõrvale isegi asjaolu, et valitsuses olles paistsid Helme ja EKRE pandeemia haldamisel silma nn kõva käe pooldajana. Nüüd, piirangu- ja vaktsineerimisvabaduse eest võideldes on Helme hoopis süüdistanud oma liberaalse maailmavaatega poliitilisi vastaseid illiberaalsuses. Juba klišeelikuna kõlav sedastus, et ühtede jaoks terrorist võib teistele olla vabadusvõitleja, jõudis piltlikul kujul tänavu veel hägusemasse sfääri.