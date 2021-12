Mingis mõttes on Kristina Kallasel (Eesti 200) lihtne. Kritiseeri kõike, mida valitsus teeb. Ütle veel aeg-ajalt sugereeriva häälega otsa «Aga meil on pikk plaan» ja oledki omadega mäel. Samas tuleb Kallast tunnustada.

Tema juhitud Eesti 200 ei ole enam väga noor partei ja objektiivselt võttes pole erakond ju mitte kui midagi korda saatnud. Kolm aastat tagasi, kui nad napilt riigikogust välja jäid, oli ka oht, et sellega ongi kõik. Kui sisulises poliitikas ei olda, kes see siis ikka viitsib, väsitakse, tähelepanu läheb mujale, liidritel tulevad uued huvid ja uued karjäärid.

Sellistes oludes hoida värskust, publiku tähelepanu ja toetajate entusiasmi on saavutus omaette. Seda on Kristina Kallas suutnud. Eesti 200 on endiselt pildil. Reitingud on head. Viimastel kohalikel valimistel oldi mõõdukalt edukad ja saadi mitmel pool volikogusse.