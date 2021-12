Usun, et iga inimene vajab kuulda seda, et kuigi on raske, saame me hakkama. Mitte, et me peaksime midagi tegema, et olla väärt hakkamasaamist, aga keegi seal kõrgemal usub, et mida iganes me teeme, me saamegi hakkama. Et me pole üksi, et me ei pea kartma, et on inimlik eksida ja seeläbi õppida. Et me oleme tublid ja meil on lootus. See on see, mida igaüks tahab kuulda – et kuigi on raske, tuleme sellega üheskoos toime ja kuigi on raske, on tegelikult meil üheskoos hästi.