Kui interneti algusaegadel pidasid inimesed loomulikuks, et kõik on tasuta loetav, allalaaditav ja jagatav, siis ajaga on see suhtumine muutunud. Juba mõni aasta peetakse loomulikuks maksta väikest kuutasu selle eest, et veebi kaudu muusikat kuulata või filme ja seriaale nautida. Ühiskond on mõistnud, et sama käib ajakirjandusliku veebisisu kohta. Toimunud murrangu tulemus on, et kunagi varem ajaloos pole Postimehel olnud nii palju tellijaid kui praegu. Ja sellel asjaolul on suur põhimõtteline ja sisuline tähtsus.