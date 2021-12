Meie hädade allikas on meeltesegadus ja peataolek. Me lõikame nende vilju 2022. aastal, kui Venemaa ja Hiina meid proovile panevad, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Sõda Ukrainas võrdub nüüd tõenäosusele panustamisega. Signaalid, mida me Kremlile saadame, on liiga nõrgad, et heidutada. Ukraina ei suuda üksinda sissetungi tõrjuda. Me ei ole valmis sinna oma vägesid saatma ega andma sõjalist abi, mis omaks tähtsust.