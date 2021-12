Ameerika poliitikateadlane John Mueller kirjutab oma värskes raamatus «The Stupidity of War. American Foreign Policy and the Case for Complacency», et 2001. aastal, pärast 9/11 ei oleks ameeriklased pidanud kohe Afganistani sisse tungima, vaid andma Talibanile rohkem aega andmaks välja Al-Qaeda liidrid. Tema sõnul oleks pidanud ootama ära afgaanide hõimunõukogu Loya Jirga kogunemise, kes oleks langetanud Al-Qaeda suhtes mingisuguse otsuse. Kuid ameeriklased otsustasid kiire invasiooni kasuks ja kukkuski välja see, mida me nägime viimased 20 aastat. USA sõjaline võit oli kiire, kuid Taliban suutis ümber grupeeruda ja marssida 20 aastat hiljem võidukalt pealinna Kabuli.