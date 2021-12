Kujunemas on uued, linnalis-maalised elulaadid ja püsivad ka uusvanad maa-elulaadid, milles leidub kogukondlikkust, aga ka julget individualismi, kirjutab maateadlane Antti Roose.

Alguses aeglaselt ja siis üha kiiremini, väikese tagasipõrkega, selline on muutuste rütm. Et avastada uut, tahaksin teadlasena minna kaks sajandit tagasi ning nagu loodusfilosoof Alexander von Humboldt koondada kokku kogu teadmise – suurandmed, mis jooksvad minu ekraanile, lisaks suhtumisi ja tundevärve kvalitatiivsete meetoditega. Andmeridadesse on lisandunud koroonaefekt.