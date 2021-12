Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kliima on olnud selle poolaasta kõige kuumem keskkonnateema. Möödunud sügisel olid keskkonnateadlike inimeste lootused seotud Glasgow’ kliimakonverentsiga. Mingisuguse hädapärase kokkuleppeni Šotimaa suurimas linnas tõepoolest jõuti. Kuid kindluseni, et riikidel on tahet ja võimalusi ettevõtmisteks, mis suudaksid planeedi edasise soojenemise peatada, ei tekkinud.