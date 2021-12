Mõned seeneuurijad väidavad, et punakuueline jõuluvana polegi Coca-Cola kompanii välja mõeldud reklaamnägu, vaid et tema arhetüüpseks aluseks on hallutsinatsioone tekitav punane kärbseseen (Amanita muscaria), kirjutab arvamustoimetuse juht Martin Ehala.

Fakt on see, et punane kärbseseen oli sadakond aastat tagasi Euroopas väga sage element jõulu- ja uusaastakaartidel. Mõnikord oli lisaks kärbseseenele kaardil kujutatud ka õnnetoovaid hobuseraudu ja neljalehelisi ristikheinu. Samuti võib leida kärbseseeni sama ajastu lihavõttekaartidel, kus kärbseseent on kujutatud majakesena, milles elavad päkapikud. Küllap mõned mäletavad lapsepõlvest ka kärbseseenekujulisi klaasist kuuseehteid.