Eesti kõrghariduses on kätte jõudnud selline kitsikus, et on hakatud meenutama V. I. Lenini kuulsat määratlust, et õige hetk revolutsiooniks on saabunud siis, kui ülemkihid enam ei saa ja alamkihid enam ei taha endist viisi edasi elada. Kui oktoobrirevolutsiooni eel kandis seda ideed proletariaat, siis Eesti kõrghariduse nimel on revolutsioonilise loosungiga välja astunud riigikogu kõrghariduse toetusrühm.