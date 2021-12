Poliitiline avaldus. Kõlab intrigeerivalt, eks ole? Kindlasti ootate, et ma teataksin ajakirjanikuameti maha panemisest ja mõne erakonnaga liitumisest. Ootate äkki ka mõnda otsuse jahmatavat tagamaad, võib-olla isegi mõnda valimislubadust.

Pean aga kurvastama. Tegu on tähelepanupettusega ehk te loete tavalist päevakommentaari, mitte raputavat poliitilist avaldust.

Sellist pettust kasutavad lubamatult tihti meie ministrid, et nende juba teada jutt paistaks kuidagi suuremalt välja. «Poliitilise avalduse» kasutamine tähelepanu saamiseks ja töise õhkkonna näitamiseks on saanud pea argitavaks. Kas see mõjub inimeste narrimisena? Kahtlemata.