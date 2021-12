Kaks aastakümmet uue sajandi arenguid on ka selle utoopia põrmustanud. Ajalugu jätkub reaalajas, oma tuntud konfliktsuses, klassikaliste jõuvõtete, ajupesu ning kasvava ebavõrdsuse vormides. Harmoonilise maailmaküla unelma taustal lõhestavad pea kõiki ühiskondi ootamatult teravad sisekonfliktid. Vaid kolmveerand sajandit tagasi Teise maailmasõja katastroofide vältimiseks kokku lepitud maailmakord nagiseb ja rebeneb paljudes õmblustes. Suureneb, mitte ei vähene inimese vabadust avalikult maha suruvate riikide arv kui ka mõju. Need riigid tuginevad traditsioonilisele jõupoliitikale ning on asunud avalikult revideerima senist rahvusvahelist korda, kuulutades jultunult uut, tugevama õigusele, rahvuslikele erihuvidele ja oligarhide gruppide võimutsemisele tuginevat süsteemi. Kõik osutatu toimub tehnoloogia rolli enneolematu kasvu oludes. Ühelt poolt muudab see rahvusvahelised konfliktid märksa ohtlikumaks. Teisest küljest võimaldab uusim tehnoloogia palju tõhusamalt mõjutada ja kontrollida rahvahulkade mõtlemist, arusaamu, väärtusi ja käitumist.