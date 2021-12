Betooniga kultuuri tegemine on alati kahe otsaga asi. On selge, et niisamagi tegutsemiseks jagatakse kultuuri­inimestele raha õige napilt. Üleüldise riikliku ehitusbuumi taustal tekib kergesti ka mulje, et valitsejad investeerivad majadesse tunduvalt rohkem kui oma inimestesse. Kuid on ka kohti, kus maja läheb hädasti vaja.