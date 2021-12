Kui õilis turg asju parandama jõuab, siis on juba hilja, traditsioon murtud, akadeemia surnud, sest kogu eesti kultuur on üks turutõrge, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.

See, kes armastab, on selle nimel valmis palju kannatama. Kes armastab oma tööd ja eriala, oma kutsumust, võib selle nimel palju kaua vireleda. Iseasi, kas lõputult ja kas nende kannatust tasub ikka proovile panna. Ses mõttes on emad-isad, õpetajad-õppejõud, hooldusõed jt kõik ühes parteis.