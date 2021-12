Marek Strandberg FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Energiahindade ärevas hüplemises kõmiseb küsimus: «Kes on süüdi?» Süüd aga polegi. On põhjused. Kaugeim neist on Suur Pauk – sealt kogu tänanegi energeetikavärk alguse saigi. Aga sellest on möödas 13,8 miljardit aastat.



Olulisimad sisumuutused Eesti energeetikas on järgmistes sammudes: 2009. aastal loodi Elering ja lahutati voolu jagav põhivõrk tootjatest (ka Eesti Energiast), 2010 liitus Eesti Põhjamaade energiabörsiga Nord Pool ja 2013. aasta kevadel vahetus Eesti Energia ülemus – selleks sai majandusministri asemel rahandusminister. Viimane on märgilise tähendusega, sest siis sai tinglikult tehnoloogiaettevõttest dividendiettevõte, mis peab riigile nui neljaks kopsakat kasumit tootma. Ja on tootnudki.