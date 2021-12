Hea näide on, kuidas vastsündinud lastele isikukoodide hankimine on muudetud Kolgata teeks, kui nende sünni juures, juhul kui see ei toimunud sünnitusmajas, polnud ametlikku meditsiiniasutuse esindajat – ämmaemandat või vähemalt kiirabi. Kuigi kodus sünnitamine ei ole Eestis seadusega keelatud, teevad sellegipoolest paljude asutuste ametnikud enda poolt kõik, et institutsionaliseerimata sünnitusi ei juhtuks, kuni vaikiva ähvarduseni, et riigi kontrollita ilmavalgust näinud lapsi ei arvata ühiskonna liikmeks.