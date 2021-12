ETV näitas just sellise pealkirjaga Taani filmi, hea film nagu Taani omad ikka, seekord moraaliga lõpus. Lugu oli vanemast abielupaarist, kes ühtäkki avastas, et kogu elu oli valesti elatud. Selle asemel, et õnnelikult koos surma poole seilata, läksid nad hoopis lahku. Lahusoleku ajal hakkasid nad lõpuks ometi teineteisest ja üleüldse elust paremini aru saama. Ja siis tärkas taas armastus. Elu on haruldane hetk, seda tuleb elada! Oligi õnnelik lõpp, nagu filmi pealkiri lubas.

Sama nimetust kasutatakse ka teatud tüüpi massaaži kohta, mis on rohkem levinud Aasias. Eestis on see miskipärast karistatav, kuigi haiget ju keegi ei saa, pigem vastupidi. Nii et mine võta kinni, mis meil häda on. Aga noh, igaüks saab õndsaks omal viisil. Kellele meeldivad reeglid, kellele õnn.