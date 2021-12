Ta raputab vaikides pead. Ta on üldse vaikne laps. Tema isa ja ema on minu parimad sõbrad. Kui ma nende juures kodus käin, ei räägi see laps rohkem kui praegu, kuigi ta vanemad on jutukad. Kahju, et ta ei soovi teistega koos tegutseda. Tuleb see sellest, et tal ei ole õde ega venda?