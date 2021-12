8. detsembril 1991 tõdesid Valgevene Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja Ukraina (nii on dokumendis kirjas), et Nõukogude Liit kui «rahvusvahelise õiguse subjekt ja geopoliitiline reaalsus» on lakanud olemast ning et kolm riiki on moodustanud Suveräänsete Riikide Ühenduse. Need olid samad riigid, kes 1922. aastal liidulepingu sõlmisid ja Nõukogude Liidule aluse panid.