Neljapäewal, 28. nowembril, hakkasid Jamburgi poolt Wene wäesalgad ilma sõja kuulutamiseta ja ilma ühegi seletuseta Eesti Wabariigi piiridesse tungima. Selle sõjakäigu otstarwe on Ajutisel Walitsusel ainult nii palju teada, et Wene Põhja Sõjawäe ülem Posern neil päiwil oma sõjawägedele on kõne pidanud, milles ta on öelnud: meil on nälg suur, aga Baltimaal on wilja küllalt, sellepärast läheme ja wõtame.