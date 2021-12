Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Teateid lapikult maalt. Internetis siin ja seal laiali, mina ei pea otsima, head inimesed saadavad lootuses, et saab minustki asja. No ei saa, haridus ei võimalda. Aga lennukitelt külvatakse koroonat – valge jälg keset taevast näha. Ja vaktsiiniga süstitakse kiip sisse. Et ei tea, kes saaks jälgida ei tea mida.