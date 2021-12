«Naine oli must, üleni must, violett-lilla-must, tuha kõrvalmaiguga, nagu tulp. Musta leinalooriga lesk seisis kirstu kohal nagu pruudiloori all ja mätsis rammusast mullast pätsikesi – tõstis neid ühest käest teise, pigistas üha kõvemini ja kõvemini, nii mängivad lapsed talvel lumesõda, mätsivad, mätsivad ja pärast tabavad kindlasti väikese molutaja, kelle ema oli saatnud õue sellises palitus ja sidunud kaela sellise salli (pärast angiini), et ta pead eraldi pöörata ei saa, saab ainult koos palituga, pea tal eraldi ei pöördu, klaasist prillsilma; lesk tahtiski ruttu-ruttu virutada selle kurkutõusva mullaklombi, et kodus, matused maha pesnud, lükata jalad tulbina laiali, surudes end armukese vastu...»