Lipu langetamine Pika Hermanni tornis 2019. aasta üldlaulupeo ajal 04.07.2019 õhtul FOTO: Eero Vabamägi

Kõikide iseseisvat Eesti Vabariiki okupeerinud võõrvõimude ja ka varasemate valitsejate ühine eesmärk on olnud näidata, et me ei saa ise hakkama, kirjutab ajaloolane, ekspeaminister ja Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar.



Rääkides lahti Eesti riigi lugu, oleme tihti otsekui vabandades maininud, et ega me selle vältel enamasti päris vabad polnudki, vaid ikka mõne suurvõimu valitsemise all. Nagu see meie tänaseid tegematajätmisi õigustaks. Pealegi ei saa me nii enam rääkida. Sest selle aasta 29. novembril jõudis kätte päev, mil iseseisev Eesti on olnud niisama palju vaba kui okupeeritud: 18950 päeva. Sealt edasi saab meie iseseisvusaeg järjest pikemaks okupatsiooniajast.