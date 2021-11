Sel nädalal Betti Alveri luuleauhinna võitnud Aliis Aalmann ütleb, et Alveri luule on talle pakkunud inspiratsiooni ja motivatsiooni.

Tema looming tõlkes on mõjutanud lausa nii, et sõna «verihaljas» (mis pärineb «Jevgeni Onegini» eessõnast) sattus luulekogu pealkirjaks. Olen tema luuletusi lugenud ja need on pakkunud mõtteainet, on pakkunud inspiratsiooni ja motivatsiooni. Kui mul on vahepeal loomises olnud kinni kiilumine või seisak, võtan riiulilt mõne raamatu ja sirvin, kuni mõni sõna või fraas sütitab taas kirjutamisinnu (või käivitab maalimistuhina). Seega üleüldse looming mõjutab loomingut. Ja mõjutada ei pruugi ainult raamatud, vaid ka seriaalid ja filmid, maalikunst - kunst üldiselt!