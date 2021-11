Riigikaitseõppe eesmärk ei ole koolitada sõdureid ja see ei ole otseselt ettevalmistus ajateenistuseks ja vabatahtlikuks teenistuseks Kaitseliidus. Tegemist on positiivse kõrvalefektiga riigikaitselise alushariduse andmisel. Ainekavast ei leia me sõnu «isamaaline kasvatus» või «patriotism», riigikaitseõppega taotletakse esmalt, et õpilane on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta. Õigekeelsussõnaraamat ei tunne mõistet «kaitsetahe», eelpool nimetatu sobiks definitsioonina suurepäraselt. Seega on kursuse eesmärk tõsta kaitsetahet.