Tänavust aastat on ilmestanud Euroopasse ihkavate pagulaste hübriidrünnakud nii Valgevene-Leedu kui ka Valgevene-Poola piiril. FOTO: Mateusz Wodziński/AP/Scanpix

Uuringute järgi on Eestis üheks suurimaks julgeolekuohuks kujunenud valeuudiste levik ja vaenulik infomõjutustegevus, kirjutab Tartu Ülikooli semiootika kaasprofessor Andreas Ventsel ja tutvustab vastloodud õpiplatvormi, kust võiks leida e-vastumürki.

Avate arvuti ja loete sotsiaalmeediast lugu araabia migrantide narkovõrgustikust, alaealise tüdruku vägistanud NATO sõdurist või on seksika välimusega tundmatu saatnud teile Facebookis sõbrakutse. On loomulik, et sedasorti sõnumid äratavad tähelepanu ja kutsuvad mingil viisil reageerima. Näiteks võivad migrantide ja liitlaste korda saadetud väidetavad «sigadused» teis tekitada viha. Tõenäoliselt vallandab kauni tundmatu tähelepanu elevuse ja uudishimu ning tunnete ahvatlust kontakti loomise soov vastu võtta.