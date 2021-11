Euroopa on migrantide pärast hirmul. Lõpuks ometi. Kui neid viimastel aastatel paar miljonit sisse rändas, võeti nad soojade saiadega vastu, nüüd on Valgevene piiri taga paar tuhat ootamas ja Hiina müüre hakati ehitama isegi seal, kus Lukašenkal polnud mõtteski laiutada.

Aga nagu lasteaias öeldi: kes see tegi – ise tegi. Euroopalikke väärtusi ja lääne eluviisi on aastakümneid propageeritud filmides, internetis, kus iganes, Saksamaa muidugi peamise reklaamnäo rollis, selge see, et ahvatleb. Nii nad panevad kõik mängu, kraabivad suguvõsa pealt raha kokku, valetavad ennast geideks ja revolutsionäärideks – püha eesmärgi nimel on kõik lubatud.

Mõelge, kuidas meie elu nende jaoks välja näeb: nelikümmend neitsit häbitult alasti nägudega tänaval silkamas, veini ojadena ja lõbu laialt – täpipealt ju seesinane paradiis, mida prohvet on oma järgijatele lubanud. Aadressi küll tookord ei andnud, aga nüüd on teada, Saksamaal ju. Poola, mis õnnetul kombel tee peale ette jäi, see on tühine takistus, tülikas küll, aga paradiis juba käega katsuda ja kontseptsioon näeb ette, et kivi või kaikaga, elusalt või surnult, peaasi et ühes tükis. Ja katsu sa neid Allahi tahte vastaselt kinni pidada.