Täna Eestis kahepäevast külaskäiku alustav Prantsusmaa riigieelarve minister Olivier Dussopt rõhutab, et jätkusuutlik poliitika on selline, mis toetab majanduskasvu. Samas leiab ta, et Euroopa Liit peaks leevendama riigieelarvetele kehtestatud piiranguid.

Prantsusmaa strateegia on olnud kulutada ulatuslikult, vastavalt poliitikale «mida iganes see maksab», et toetada inimesi. Selleks on meil näiteks solidaarsusfond ettevõtetele, aga ka töötajate sundpuhkuse hüvitamise programm ja sotsiaalmaksuerandid ettevõtetele. Kui lisada veel meditsiinilised kulud, siis ulatus riigi kulude kogusumma 2020. aastal 70 miljardini ja 2021. aastal 71 miljardini. Samal ajal käibemaksulaekumine ja ettevõtete maksustatav tulu vähenes tunduvalt, mistõttu riigieelarve olukord halvenes. 2020. aastal oli puudujääk 9,1 protsenti ja loodame, et 2021. aastal saab see olema kaheksa protsenti.