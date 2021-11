Euroopa Liidu riikide rahaasjade ohjamiseks on juba üle kahe aastakümne jõus stabiilsuse ja kasvu pakt, mis näeb ette reeglid, kuidas mõõta seda, kas liikmesriigi eelarvepoliitika on kesk­pikas vaates jätkusuutlik. Pakt näeb ka ette meetmeid, kuidas reeglitest kõrvalekaldujat karistada. Kogu asja muutis muidugi omajagu naeruväärseks tõsiasi, et Saksamaa, kelle survel pakt omal ajal suuresti sõlmiti, asus seda ise kohe rikkuma. Nii tuli peagi reegleid leevendada.