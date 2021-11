Kõikjal, kus elab eestlasi, leitakse võimalusi suhtluseks ja kooskäimiseks. On ju emakeeles kõnelemine nagu palsam hingele, kirjutab toimetaja Lea Danilson-Järg.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Igaüks, kes on välismaal reisikaaslastega omavahel eesti keeles rääkinud, on küllap kogenud seda mõneti maagilist tunnet, kui keegi ümbritsevatest sinu juttu ei mõista ega oska aimatagi, kust maailma otsast selline keel pärit on. Eestlastel oleks justkui oma salaklubi ja salakeel, oma väike muinasjutumaailm, mis avaneb vaid vähestele väljavalitutele.