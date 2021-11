Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Keskkonnaministeeriumi kodulehel seisab: «Ministeeriumi missioon on olla ühiskonnas keskkonnahoidliku mõtte- ja toimimisviisi eestvedaja, et meie elukeskkond oleks puhas, loodus liigirikas ning areng jätkusuutlik.»

Alates 2019. aasta aprillist on keskkonnaministeeriumis vahetunud neli ministrit. EKRE minister Rene Kokk uskus, et kliimasoojenemise taga «on ka inimtegevus», ja soovis panustada sellesse, et «CO2 kinnipüüdmine ja väärindamine plussiks pöörata».