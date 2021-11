Kui koostasin nimestikku inimestest, keda vestlusringi kutsuda, märkasin korraga, et ühe jutiga olin spontaanselt paberile pannud kaheksa naise nime. Valisin välja kolm. Sootasakaalu korrigeerimisel võtsin sisse ka «kvoodimehe». Lähtusin inimeste aktiivsusest sotsiaalmeedias, aga küsiksin, kas selline valik peegeldab ka kuidagi asjade tegelikku seisu. Kas on ehk nii, et mehed paugutavad suurematel foorumitel ja püüavad suuri asju käima lükata, naised aga jälgivad hoolikamalt seda, et nende sõnad ja teod käiksid ka igapäevaelus paremini kokku?