Habemega nali ütleb, et elus on vaid kaks kindlat asja: surm ja maksud. Kuid maailm muutub, majanduse struktuur muutub ja muutub ka Eesti demograafiline olukord. Kõik see kokku paneb mõtlema, kas ka Eesti maksusüsteem vajab uuendamist.

Vana hea piibli mõttetera sedastab, et kellel on, sellele antakse, ja kellel pole, võetakse seegi, mis tal on. Eesti maksusüsteem on pikka aega olnud ühtlane, mistõttu rikkus on saanud suhteliselt vabalt akumuleeruda. Nii on Arenguseire Keskuse aruande järgi praeguseks kõige varakama 10 protsendi leibkondade varad kokku üle 58 protsendi kõigi leibkondade varadest. See on märkimisväärne ebavõrdsus, mis suureneb iga põlvkonnaga. Samas maksustatakse Eestis kapitali kolm korda madalamalt kui Euroopa Liidus keskmiselt.