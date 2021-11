Politoloog Tõnis Saartsi teadmised eestlastest ja eestlaste maast ning elust on üpris puudulikud või ta on soovinud tegelikku olukorda pahatahtlikult teistsugusena esitada, kirjutab arhitekt Harri Kivilo.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on taas aeg meenutada, et tänase Eesti edulugu põhineb «turuliberalismi ja venevastase alatooniga rahvuslusel, kus siin elavaid teiskeelseid inimesi nähakse potentsiaalse julgeolekuohuna». (PM 18.11.2021). Osundatut lugedes on arusaadav, et hr Saartsi teadmised eestlastest ja eestlaste maast ning elust Eesti Vabariigis enne NSV Liidu poolt okupeerimist ning väga pikal okupatsiooni ja anneksiooni ajal on üpris puudulikud või ta on soovinud tegelikku olukorda pahatahtlikult teistsugusena esitada.