Hariduse saamise viisid on muutumas nii eluvaenulikuks, et tekib küsimus, kas selline haridus on üldse oma hinda väärt, kõneleb Eesti Haridusfoorumi 25. suurkogul õpilasi esindanud Aleksander Eeri Laupmaa.

Minu jaoks on õppimine terve elu olnud joovastav kogemus, see paneb mind tahtma rohkem ning täidab mind aina uue ja uue uudishimuga. Kool seda minu jaoks ei olnud. Iga aastaga on minu soov õppimise järele aina kasvanud, kuna ma olen saanud õppida endale loomulikul viisil, kõikide oma meeltega ja mul ei ole mitte mingit soovi peatuda. Mida rohkem me kasvava organismi meeli õppeprotsessi käigus tuimastame, seda rohkem pärsime nende soovi kunagi selle protsessi juurde naasta, kui «kohustuslik» osa läbi saab.