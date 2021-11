«Rooma» teeb tähelepanuväärseks see, et seal on kujutatud ka inimesi. Kunstiteadlane Eero Epner tõi esile, et see on Mäe maastikumaalidel «suhteliselt haruldane, aga siiski mitte erakordne». Peale «Rooma» läks Rootsi kunstioksjonil müüki üks Konrad Mäe nimetu maal, millel on kujutatud hubast tänavat. See osteti ära 2 400 000 Rootsi kroonise ehk umbes 240 000-eurose haamrihinnaga.