Kui maailm variseb kokku, kui on hirmus, kui pole millestki kinni hoida ja jääb üle haarata ainult õhku, kui võrrandis on ainult muutujad ja keegi ei ütle sulle õiget vastust, siis tekib tahtmine muutuda lapseks, saada väikeseks ja mitte millegi eest vastutada.

Heinrich Bölli kuulsas raamatus «Klouni silmaga» on peategelane nimega Hans Schnier, kes usub nagu laps tõelise armastuse pühadusse, mis ei vaja ei kiriklikku ega kodanlikku heakskiitu ja on mõeldud igaveseks ajaks, ning kes armastab mängida lastemänge ja vaatab ainult lastefilme. Ning lapsikul moel pöördub ta oma haiget saamistega just nimelt nende poole, kes haiget teevad, eeldades, et tema õnnetus ja pisarad peavad neid haletsema panema ja isegi parandama.