Maksud on teema, mis läheb eestlastele korda. Ühelt poolt muidugi sellepärast, et me tasume neid oma taskust. Teisalt sellepärastki, et eestlased on aastakümneid pidanud end rohkem või vähem õigustatult maksualasteks innovaatoriteks. Ilmselt saab enne järgmisi riigikogu valimisi maksudest tavalisest rohkem kuulda, sest poliitiliste jõudude seas tõstab juba mõnda aega pead tahtmine siinne maksusüsteem ümber korraldada. Nii saab ka järgnevatel kuudel ilmselt lugeda rohkelt seisukohti, kuidas ja mis suunas meie maksundust muuta tuleks.