Eesti turule siseneva Saksa odavjaeketi Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel on positiivselt häälestatud. «Oleme teadlikud, et konkurents Eesti jaeturul on karm ja uute töötajate ligimeelitamisel on märkimisväärne konkurents. Ometi oleme oma värbamiskampaaniaga suutnud paljude inimeste tähelepanu äratada ja huvi Lidlis töötamise vastu on suur. Oleme uhked, et pakume oma töötajatele väga konkurentsivõimelist palka, mis on märgatavalt kõrgem kui jaekaubanduses keskmiselt,» rääkis ta.