Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher FOTO: Sander Ilvest

Professionaalsetel piirivalvuritel on erialane kõhutunne. Piirivalvurid väidavad, et näiteks Luhamaa piiripunktis on viimastel päevadel olnud imelikult rahulik. Piirivalvurite roll on mitte midagi maha magada ja kui olukord on vastikult rahulik, siis see paneb valvuri teistmoodi tööle. Jälgime pingsalt ja kogume informatsiooni koos luureasutustega, et olla õigel ajal õiges kohas.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Pihkva lennuvälja käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) raport. Me teadsime juba mõni nädal tagasi, et seal on viide võimalikule ohule.

Pihkva lennuväljalt toimuvad Venemaa siselennud. Sealt saab lennata näiteks Moskvasse, kust on tõepoolest võimalik lennata edasi igale poole. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) hindas olukorda ja ma ei tähtsustaks selle lennujaama aktiivsust üle.