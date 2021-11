Venemaa on hakanud migrandikriisi lahendama, öeldes, et Euroopa Liit peaks asuma läbirääkimistesse ennast Valgevene valimiste võitjaks kuulutanud Aljaksandr Lukašenkaga. Kuna paljud riigid Euroopa Liidus ei pea Lukašenkat legitiimseks presidendiks, seistakse lõhkise küna ees: kas astud läbirääkimistesse – ja tunnustad, või ei tunnusta – ja migrantide tulv jätkub.

Venemaa avaldus on paljastanud rünnaku strateegilised eesmärgid. Esiteks loob see võimaluse Lukašenka võimu seadustamiseks. Teiseks võimaldab proovida Euroopa Liidu ühtsust ja jälgida, kui kaugele saab minna. Kolmandaks aitab see Venemaal muutuda parketikõlblikumaks, sest ainult Putinil on Lukašenka üle mõju.