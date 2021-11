Glasgow’ kliimakohtumine on pakkunud nüüdseks juba nii mõndagi. Ilusaid kokkuleppeid, aga ka loosungeid. Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg pakub onu Heinodele pidevalt ainest laussõimuks. Sõnaga, igaüks leiab Glasgow’st endale midagi, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Rohepööre ja kliima ­soojenemine on tõsiasjad. Neid eitada oleks rumalus. Ometi eeldab kliima soojenemise vastu võitlemine senisest suuremat riikidevahelist koostööd. Selleks et maailm saaks 2050. aastaks kliimaneutraalseks, oleks vaja ilmselt sedagi, et riigid loobuksid palju rohkem oma suveräänsusest, allutaksid oma huvid globaalsetele eesmärkidele.