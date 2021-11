Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Migrandihordid mestis roheliste mehikestega Poola piiril pole veel suurim kuritegu, mille Lukašenka on viimastel nädalatel korda saatnud. Ta müüs 4. novembril maha oma ­rahva, kirjutades alla dekreedile Vene-Valge­­vene liitriigi asutamislepingu sätete rakendamiseks.

Suur, ressursirikas ja ikka veel elujõuline Venemaa on ampsanud enda alla väiksema diktatuuri ehk Valgevene. See, mis toimub Valge­vene-Poola piiril, pole vaadeldav üksnes kui veidra, nurka aetud kolhoosniku kättemaks Euroopa Liidule, vaid selle taga on suurriik või ülisuur liitriik.