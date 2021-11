Sajad migrandid on laagris Poola piiri ääres Valgevenes 10.11.2021 FOTO: Poola Kaitseministeerium/Reuters

Venemaa kasutab ära lääne enesega rahulolu ja lõhestatust, kuid halvim on alles ees, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Spioon kukub Berliinis ennast surnuks. Piiririkkumised Poolas. Vägede koondamine Ukraina piirile. Ja CIA direktor tuleb kiirvisiidile Moskvasse. See pole ettevalmistus põnevusfilmiks lennujaamas, vaid lihtsalt järjekordne nädal geopoliitilises draamas, mis tuiskab üle Euroopa mandri.

Kirill Žalo surm on kõige hämaram pööre. Eelmisel nädalal lekkis välja uudis, et diplomaat, keda Saksa allikad nimetasid varjatud Vene FSB julgeolekuteenistuse ohvitseriks, leiti 19. oktoobril saatkonna juurest kõnniteelt surnuna ja toimetati kiiruga kodumaale, ilma lahkamiseta. Kas ta oli lobisenud või saanud hakkama prohmakaga? Me ei tea.